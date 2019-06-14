14.06.2019 09:54
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TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 51 safkan Arap koşu tayı satılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 51 safkan Arap koşu tayı satılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 25 Haziran'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.
İhale şartnamesi TİGEM ve Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.
Kaynak: AA
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi

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