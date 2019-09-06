Haberler» Ekonomi» Haber

TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 16 erkek safkan Arap koşu tayı satılacak.

06.09.2019 08:32 TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 16 erkek safkan Arap koşu tayı satılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 24 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Geçici teminat tutarı tay başına 15 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.
İhale şartnamesi TİGEM ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
09:40   VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
09:34   IMF’nin yeni başkanı için yaş sınırı kaldırıldı
09:34   Malay ve Türk şirketlerden 65 milyon $’lık imza
09:29   İzmir'e Çin ve Hindistan'dan “şirket” akını
09:29   Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
09:24   Brent petrolün varili 61,27 dolar
09:24   ABD'nin gündeminde İran'a yönelik yaptırımları bitirme yok