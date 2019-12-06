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TİHA İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

06.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:32TİHA İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi adresinden bir açıklama yapan Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Bayraktar, açıklamasıyla birlikte uçuşa ilişkin görüntü de paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Bayraktar'ın paylaştığı görüntüler


- İstanbul

İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Twitter, Güncel

Kaynak: DHA

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