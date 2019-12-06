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Tiha ilk uçuşunu gerçekleştirdi

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

06.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:39
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Bayraktar, TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız dedi.
Bayraktar, açıklamasıyla birlikte uçuşa ilişkin görüntü de paylaştı.
Tiha ilk uçuşunu gerçekleştirdi

İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Güncel

Kaynak: DHA


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