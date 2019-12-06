Tiha ilk uçuşunu gerçekleştirdi

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Bayraktar, TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız dedi.

Bayraktar, açıklamasıyla birlikte uçuşa ilişkin görüntü de paylaştı.

Kaynak: DHA