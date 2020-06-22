TİHEK Başkanı Süleyman Arslan

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı (TİHEK) Süleyman Arslan, Kırıkkale İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve çeşitli kurumları ziyaret etti.

22.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:59
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı (TİHEK) Süleyman Arslan, Kırıkkale İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve çeşitli kurumları ziyaret etti.
Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman vatandaşların hizmetinde olduklarını belirterek, ceza infaz kurumları, geri gönderme merkezleri, nezarethaneler ve huzurevi gibi mekanlara ziyaretler yaparak, oralardaki kişilerin insan onuruna yaraşır bir şekilde kalıp kalmadıklarını takip ettiklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir müddet ziyaretlere ara verdiklerini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:
"Ziyaretlerimize bugün itibarıyla tekrar başladık. İlk olarak da Kırıkkale'de bulunan geri gönderme merkezini ziyaret edelim dedik. Aynı zamanda Kırıkkale'de bulunan insan ticaretinin mağdurlarının bulunduğu sığınma merkezi var, orayı ziyaret ettik. Bu merkezler hakkında bilgi aldık. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler uzun süreli olmuyor ancak bu ziyaretlerimiz neticesinde ilgili kurumlar da denetim altında olduklarını hissetsinler diye düşünüyoruz. Bugünkü ziyaretimizde sığınma evine gittik, orada bulunan mağdur kişi ile görüştük. Yetkililerin değerlendirmelerini aldık. Daha öncesinde Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ettik."
Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürü ile görüşerek bilgiler aldıklarını dile getiren Arslan, "Buradan çıkıp geri gönderme merkezini ziyaret ederek raporlamamızı yapacağız. Bu raporlar bizim kurulumuzda değerlendiriliyor. Gerekli kamu kurumuna ve ilgili kişilere tavsiyelerde bulunuluyor." diye konuştu.
Arslan, Türkiye'de 3 milyonu 500 bin civarında geçici barınma belgeli Suriyeli mülteci olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"35 bin civarında Afgan, 15 bin civarında da Iraklı insanımız bulunuyor. Bunlar misafirlerimiz. Onları da farklı yerlerde misafir ediyoruz. Ülkemizde yaşayan insanlar kim olursa olsun burada kaldıkları müddetçe insan onuruna yaraşır şekilde misafirimiz olmalarını, alıkonulma merkezlerinde ve geri gönderme merkezlerinde gidinceye kadar insani şartlarda kalmalarını önemsiyoruz." TİHEK Başkanı Süleyman Arslan

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Arslan, Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Sisi’nin tehdidi sonrası ABD’den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Bankalar, 1 Temmuz’dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Haberler››Güncel››TİHEK Başkanı Süleyman Arslan - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:09: Tokat'ta 67 gaziye tören kıyafeti hediye edildi - Haber 18:08: İş makinesi enerji hattına temas etti, operatör yaralandı - Haber 18:07: Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vakası sayısı 97 bini geçti - Haber 18:07: Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: "Ordu'yu ticaretin merkezi yapmak istiyoruz" - Haber 18:07: Kerkük'ün güneybatısındaki DEAŞ operasyonları devam ediyor - Haber 17:23: Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz - Ekonomi 16:39: Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş - Haber 15:56: Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı - Magazin 15:25: Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu - Magazin 15:20: Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi - Haber