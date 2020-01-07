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Tijen Karaş kimdir, nereli? Tijen Karaş kaç yaşında?

TRT spikeri Tijen Karaş, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte Türkiye çapında tanındı. Tijen Karaş şu an ne yapıyor araştırılırken, ünlü spiker ekranlara dönüyor. Peki, Tijen Karaş kimdir, nereli? Tijen Karaş darbe konuşması ile akıllara kazınmıştı.

07.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:24 Tijen Karaş kimdir, nereli? Tijen Karaş kaç yaşında?

Tijen Karaş kaç yaşında? 15 Temmuz tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından düzenlenen hain darbe girişimi sırasında cuntacıların zorla bildiri okuttuğu spiker Karaş, olayın ardından uzun süre ekranlara ara vermişti. Tijen Karaş tümör nedeniyle de tedavi görüyordu. İşte detaylar...

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Spiker Karaş, 28 Ocak 1975 tarihinde Ankara Yenimahalle'de dünyaya geldi. TRT Haber'de 2016 yılı Askeri Darbe Bildirisi'ni okumasıyla tanındı. Darbe girişiminin ardından silah zoru ile okuduğunu açıklamıştır. Darbecilerin varlığını halk ilk kez onun ağzından öğrendi.

3 kardeştir ve ailenin ortanca kızıdır. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Bugünki mesleğine başlamadan önce TRT Avrasya kanalında bir program ve Türk Ajansı'nda "Sanat ve Politika" isimli köşeyi sundu.

Darbe girişimi sonrasında uzunca süre ekranalrda görünmedi. Bu süre zarfından kalbinde tümör tespit edildi ve tedavi sürecine başladı.


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