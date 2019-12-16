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Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu

Bursa'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu Ankara'da bulunarak ailesine teslim edildi. Kız çocuğunun sosyal medya hesaplarını kontrol eden polis, "Tik Tok" isimli uygulamayla Ankara'da yaşayan şahısla konuştuğunu tespit etti.

16.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:01Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu

'da ikamet eden ve kendisinden 3 gündür alınamayan 14 yaşındaki Damla'yı Bursa polisi 'da buldu. Genç kızın bilgisayarından Tik tok uygulaması üzerinden konuştuğu Ankara'daki kişiyi tespit eden Bursa polisi, genç kızı Ankara'da kaldığı adresten alıp Bursa'ya getirerek ailesine teslim etti.

HASTA OLDUĞU İÇİN OKULA GİTMEDİ

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Damla U.'dan 3 gündür haber alınamıyordu. Cuma günü hasta olması sebebiyle okula gitmeyen kızlarını evde bırakarak işe giden anne ve baba, eve geldiklerinde genç kızı evde bulamadı. Aile, tüm aramalarına rağmen genç kıza ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri genç kızın Bursa'da gidebileceği tüm yerleri ve evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.

ANKARA'YA GİTTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Genç kızın sosyal medya hesaplarını da kontrol eden ekipler Damla U.'nun Tik tok uygulaması üzerinden konuştuğu G.E. isimli kişi ile Ankara'ya gittiğini tespit etti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Ekipleri Damla U.'yu, Ankara'da dövmecilik yapan G.E.'nin yanında buldu.

İTİRAF ETTİ

Emniyete getirilen G.E ve Damla U. ifadelerinde sosyal medyadan tanıştıklarını, G.E.'nin Bursa'ya gelerek Damla U.'yu alarak beraber Ankara'ya gittiklerini itiraf ettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda Damla U. işlemleri yapılmak üzere Çocuk İzlem Merkezine sevk edildi. ekiplerinin olayla ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi.


Ankara, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
CAVEMAN:Bre cahil kız, başına herşey gelebilirdi ,gün yüzünü bile göremezdin.Anneni ve Babanı hiç düşünmüyorsun.onlar sen yokken gözlerine hiç uyku girmemişdir.benden sana bir sağ bir sol pat küt.
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