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TİKA, 2019'da Özbekistan'a 30 milyon dolar yardımda bulundu

Özbekistan'da 2019'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından gerçekleştirilen projelere 30 milyon dolardan fazla destek sağlandığı açıklandı.

06.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:02TİKA, 2019'da Özbekistan'a 30 milyon dolar yardımda bulundu
'da 2019'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından gerçekleştirilen projelere 30 milyon dolardan fazla destek sağlandığı açıklandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı yardımcısı Dilşod Ahadov, görevi sona ermekte olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Program Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çağlar'ı veda ziyaretine kabul etti. Görüşmede TİKA tarafından Özbekistan'da sağlık ve tarım alanlarında, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve desteklemede, mesleki eğitim alanında gerçekleştirilen projelerin önemi vurgulandı. 2019'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından Özbekistan'da gerçekleştirilen projelere 30 milyon dolardan fazla destek sağlandığı açıklandı. Bakan yardımcısı, Ali İhsan Çağlar'a Özbekistan-Türkiye ilişkilerine katkılarından dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Ali İhsan Çağlar, kendisine TİKA Taşkent Program Koordinatörü görevi süresindeki desteklerinden dolayı Özbekistan tarafına teşekkürlerini sundu. - TAŞKENT

Özbekistan, Ali ihsan, Taşkent, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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