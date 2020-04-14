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TİKA Afganistan'da 100 bin maske dağıtacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Afganistan'a 100 bin adet maske desteğinde bulunacak.

14.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:36
TİKA Afganistan'da 100 bin maske dağıtacak
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Afganistan 'a 100 bin adet maske desteğinde bulunacak.
TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske üretimine başladıklarını söyledi.
100 bin adet maske üretileceğini ifade eden Erdoğan, üretimin tamamlanmasıyla ülkenin kuzey ve kuzeydoğu vilayetlerinde dağıtıma başlayacaklarını belirtti.
Erdoğan, maske dağıtımının karşılıksız olduğunu, Afganistan halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Güncel
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