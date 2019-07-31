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TİKA Afganistan'da eğitimi desteklemeye devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ve Tahar vilayetlerinde okullara masa ve sıra desteğinde bulundu.

31.07.2019 13:30 TİKA Afganistan'da eğitimi desteklemeye devam ediyor
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ve Tahar vilayetlerinde okullara masa ve sıra desteğinde bulundu.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezar-ı Şerif Ofisi, fiziki imkanların iyileştirilmesi amacıyla Belh ve Tahar vilayetlerindeki 8 okula bin öğrenci masa ve sırası desteği sağladı.
Belh ve Tahar eğitim müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütülen projede, her iki vilayetteki Bahter Lisesi, Sultan Giyasuddin Lisesi, Fatma Belhi Lisesi, Taşgüzer İlkokulu, Sayed Abdulrahmani Şehit Lisesi, Abdullah Şehit Lisesi, Feyaz Şehit Lisesi ve Çeşmeyi Şir Kız Lisesi olmak üzere 8 okul için bin masa ve sıra okul yetkililerine teslim edildi.
Önceki yıllarda da uygulanan projeyle, okulların fiziki koşullarının iyileştirilerek öğrencilerin daha kaliteli eğitim alması hedefleniyor.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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