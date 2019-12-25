Haberler » Güncel » TİKA Afganistan Dışişleri Bakanlığı mutfağını yeniledi - Haber

TİKA Afganistan Dışişleri Bakanlığı mutfağını yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Dışişleri Bakanlığı mutfağının modernizasyonu yapıldı.

25.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:17
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 'ın başkenti 'deki Dışişleri Bakanlığı mutfağının modernizasyonu yapıldı.
Mutfağın açılış törenine Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nahid İsar, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Kabil Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Doğan katıldı.
Törenin açılışında konuşan İsar, Türkiye'nin Afganistan'ın en önemli dostlarından biri olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanlığı mutfağının TİKA'nın Türkiye'den getirttiği teçhizatla modernize edildiğini ifade eden İsar, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.
Büyükelçi Ertuğrul da Türkiye'nin Afganistan'da birçok alanda yatırım yaptığını kaydetti.
TİKA'nın Afganistan'da eğitim, tarım, sağlık ve benzeri birçok projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Ertuğrul, Afganistan halkına yardımların devam edeceğinin altını çizdi.
TİKA Kabil Koordinatörü Çal da Afganistan'da 2005 yılından beri faaliyet gösterdiklerini ve söz konusu faaliyetlerin halkın ihtiyaçlarına göre şekillendiğini vurguladı.
TİKA Afganistan Dışişleri Bakanlığı mutfağını yeniledi

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:14   Batman valiliği, ahmet için yardım komisyonu kurdu - Haber
20:13   Kars bilal erdoğan 21'inci yüzyıl türkiye'si sizlerin eseri olacak - Haber
20:12   Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi - Haber
20:12   Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı - Haber
20:07   AK Parti'li Yazıcı'dan sözde Emeni soykırım yasasını kabul eden ABD Senatosu'na tepki - Haber
18:46   Putin, 5 generali görevden aldı - Haber
18:44   Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
18:09   350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
25.12.2019 20:18:17