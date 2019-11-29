Haberler » Güncel » TİKA, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor - Haber

TİKA, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

Arnavutluk'taki depremin hemen ardından gıda paketleri ve battaniyeleri ivedilikle depremden en fazla etkilenen Dıraç ve Thuman şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavut halkının yanında olmaya devam ediyor.

29.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:30TİKA, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor
'taki depremin hemen ardından gıda paketleri ve battaniyeleri ivedilikle depremden en fazla etkilenen Dıraç ve Thuman şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavut halkının yanında olmaya devam ediyor.
TİKA'dan edinilen bilgiye göre, depremin hemen ardından bölgeye hızlıca yardımlar ulaştırılırken, iki günde bin gıda paketi ve bin battaniyeyi daha ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Depremin ilk günü TİKA tarafından temin edilen 500 çadır ve 500 gıda paketi Dıraç ve Tuman şehirlerine hızlıca ulaştırılarak depremzedelere teslim edildi.
Tuman'da dağıtım yapılırken incelemelerde bulunmak üzere afet bölgesini ziyaret eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
TİKA, depremin ikinci gününde temin edilen bin 500 gıda paketi ve bin 500 battaniyeyi Durres, Thuman, Fushekruya, Kavaja, ve Shijak şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Yerel yöneticiler, depremin ardından bölgeye ilk gelen ve yardım ulaştıran TİKA'ya teşekkür etti.
TİKA, depremin ikinci gününde Dıraç, Tuman, Kavaja'daki bin 500 aileye ve Fushkruje'de hiç yardım alamamış Romanlara gıda paketi ve battaniye dağıttı.
Ayrıca TİKA, Tiran'da yardım alamamış Romanlar başta olmak üzere 500 aileye yardımlarını ulaştırdı.
TİKA Kuruje, Lezhe, Peze, Tiran ve Laç şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım malzemelerini en kısa sürede ulaştırmak için gerekli çalışmaları sürdürüyor.
Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Arnavutluk, Tiran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:46 Fırtına nedeniyle açığa sürüklenen teknedekiler kurtarıldı
16:46 ERDOĞAN (MACRON'A TEPKİ) SON AÇIKLAMALARI HASTALIKLI ANLAYIŞIN YANSIMASIDIR (2)
16:46 Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
16:41 Isparta'da 'Komando' olan yabancı askerlere Somali'de 'Türk' usulü askeri tören
16:41 Malazgirt'te yol yapım çalışması
16:37 Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
21:25 Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek
29.11.2019 16:47:38