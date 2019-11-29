Haberler » Güncel » TİKA Arnavutluk'taki depremzedelere yardımlarına devam ediyor - Haber

TİKA Arnavutluk'taki depremzedelere yardımlarına devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın Vora ilçesinde 200 battaniye ile 200 gıda paketi dağıtıldı.

29.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:22
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 'un başkenti 'ın Vora ilçesinde 200 battaniye ile 200 gıda paketi dağıtıldı.
Vora Belediyesindeki dağıtım törenine TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, belediye temsilcileri ve depremzedeler katıldı.
Vora Belediye Başkan Yardımcısı Gentian Picari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nin yardımlarının çok büyük değere sahip olduğunu söyledi.
Depremin binalara büyük ölçüde zarar verdiğini kaydeden Picari, ilçede bazı vatandaşların hafif yaralandığını kaydetti.
TİKA'nın yardımları ile ilgili olarak Picari, "Türkiye Hükümeti, ülkemizdeki bu tür felaketlere ilk kez katkıda bulunmuyor. Bu yardım azami değerde ve Türk halkı ile hükümetine olağanüstü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür iş birliklerin mümkün olduğunca verimli ve uzun ömürlü olmasını umuyoruz. Bir kez daha Türk Hükümeti'ne ve aynı zamanda bugünkü organizasyona tekrar teşekkür ediyorum." dedi.
TİKA şu ana kadar Arnavutluk'taki depremzedelere iki bin 500 battaniye ile pirinç, fasulye, yağ, şeker, makarna, un ve diğer ürünlerden oluşan iki bin 500 gıda paketi dağıttı.
Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde 48 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı.
TİKA Arnavutluk'taki depremzedelere yardımlarına devam ediyor

Arnavutluk, Türkiye, Tiran, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:52 İngiltere'de yaşayan FETÖ şüphelisi İstanbul'da sahte pasaportla yakalandı
22:51 TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı
22:50 alacak kavgası: 1 yaralı
22:50 Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü
22:47 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
22:44 Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: Yaralılar var
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
21:31 Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
21:30 TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı
21:16 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
12:30 İBB'nin Boğaz'daki arsasının satışına AK Partili meclis üyeleri izin vermedi
09:56 AP, İstanbul Sözleşmesi'ni 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyu ile onayladı
08:29 Öğretmenlere müjde: Ara tatil için de ek ders ücreti Resmi Gazete'de
29.11.2019 22:52:38