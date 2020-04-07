Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TİKA Azerbaycan'da 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen 65 yaş üstü, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı.

07.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:10
TİKA Azerbaycan'da 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen 65 yaş üstü, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı.
Salgınla mücadele sürecinde ekonomileri daha da kötüleşen ailelere Türkiye adına destek amacıyla başlatılan proje kapsamında yağ, şeker, tuz, un, makarna, salça, mercimek, pirinç başta olmak üzere temel gıda malzemeleri ile sabun, deterjan, çamaşır suyu, peçete gibi temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlatıldı.
Azerbaycan Kızılayı ve Gençliğe Yardım Fonu iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, özellikle 65 yaş üstü, yalnız yaşayan, emekliler, günlük ve vasıfsız işlerde çalışan dar gelirli kişilerin bulunduğu 2 bin aileye yardım kolisi ulaştırıldı.
TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TİKA olarak Azerbaycan'da 26 senedir faaliyet yürüttüklerini, yaşanan bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlılara yardımda bulunmak için çalışma başlattıklarını vurguladı.
Tiryaki, "2 bin aileye ulaşarak Türkiye olarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bir faaliyet yürütüyoruz. Bu sıkıntılı günleri tez zamanda aşarak güzel günlerde yeni güzel faaliyetlerde bir araya geleceğimizi ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TİKA Azerbaycan'da 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haberler
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım

Son Dakika Güncel Haberleri

16:45: Türk Kızılay 'İmmüm Plazma' tedavisine resmen başladı - Haber 16:45: Roketsan'ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı - Haber 16:45: Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu - Haber 16:45: Bursa'da Covid-19 karantinası - Haber 16:45: Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bine ulaştı - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:22: DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber