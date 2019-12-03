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TİKA'dan 1500 Pakistanlı öğrenciye okul üniforması yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Emine Erdoğan Danish Care Kız Okulunda okuyan 1500 kız öğrenciye okul üniforması yardımı yaptı.

03.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:24TİKA'dan 1500 Pakistanlı öğrenciye okul üniforması yardımı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Emine Erdoğan Danish Care Kız Okulunda okuyan 1500 kız öğrenciye okul üniforması yardımı yaptı.
Ülkede 2010 yılında yaşanan sel felaketinden etkilenen Muzaffergarh'ın Baseera bölgesinde bulunan okulda yapılan yardım etkinliğine TİKA Pakistan Gökhan Umut ile okul yöneticileri ve öğrencileri katıldı.
Etkinlikte konuşan Umut, okulda okuyan öğrencileri Pakistan'ın umudu olarak gördüklerini belirterek "Okulun kuruluşundan bu yana TİKA olarak bölge çocuklarının eğitimine destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Okul müdürü Ayeşa Gurmani de Türk halkı ve TİKA'ya teşekkür ederek "Bölgede çocukların okula gitmesi imkansızlıklar nedeniyle bir hayalken TİKA'nın inşa ettiği okulla bu hayal gerçeğe döndü. TİKA aynı zamanda Muzaffergarh'ta bir de hastane inşa ederek kentin çehresini değiştirdi." dedi.
Konuşmaların ardından okulda okuyan 1500 öğrenciye okul üniformaları dağıtıldı.
TİKA tarafından selden etkilenen bölgede inşa edilip Pakistan Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilen okul Care Vakfı tarafından işletiliyor. Okulda 1500 öğrenci okurken bunların 300'ü okulun yurdunda ücretsiz olarak kalıyor.

Emine Erdoğan, Güncel

Kaynak: AA

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