Tika'dan 300 Afgan Öğretmene Sertifika

07 Aralık 2018 Cuma 15:50



07 Aralık 2018 Cuma 15:50

- TİKA'dan 300 Afgan öğretmene sertifikaKABİL - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Afganistan'ın başkenti Kabil'de başlattığı sertifika programına katılan 300 öğretmene sertifikaları özel bir törenle verildi. Türkiye Cumhuriyeti, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Afganistan'da başlattığı eğitim projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği sertifika programını bitiren 300 öğretmene sertifikaları başkent Kabil'de özel bir törenle verildi. TİKA'nın 2015 yılında başlattığı eğitim projesinde 2018 sonuna kadar gerçekleştirdiği 31 sertifika programında yaklaşık 3 bin öğretmen sertifika aldı."Türk-Afgan dostluğunu daha da perçinlenmesi amaçlanıyor"Sertifika törenine katılan TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk İHA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afganistan'da birçok sahada projeler yapıyor. Fakat en önemli proje alanlarından biri eğitim. Ofisimizin yanındaki depoyu, tadilatını yaparak kız meslek lisesine çevirdik. Bugün burada da 2015 yılında başlattığımız ve bugüne kadar 3 bin 777 öğretmenin sertifika aldığı program 2018 yılı son kısmını gerçekleştirdi. Bu sertifika programında 200 öğretmene sertifika verdik. Toplamda, 2018 yılında 300 öğrenci programlardan faydalandı. Bu programların amacı Afganistan'daki öğretmenlerin kapasitesinin geliştirilmesi ve verdikleri hizmetin daha nitelikli hale gelmesi amacıyla belli periyodlarla Afganistan'da çeşitli okullarda biyoloji, kimya, fizik matematik ve diğer branşlarda öğretmenlerin bilgilerini güncellemek yeni teknikleri yeni yöntemleri onlara anlatmak ve okullarda verdikleri eğitimin kalitesini artırmak. Önümüzdeki sene bunun yanında ilk yardım, sosyal gelişim, çocuk eğitimi gibi başka alanlarda da projeler yapılacak. Bu projelerle hem Türk-Afgan dostluğunu daha da perçinlenmesi, hem de Afganistan'ın kalkınması ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne kavuşması için eğitimin nitelikli hale getirilmesi amaçlanıyor. Tabii Afganistan'da TİKA'nın eğitim, kültür, sağlık, tarım, idari alt yapılar ve sosyal alt yapılar olmak üzere birçok projesi var. Bu proje de eğitim projelerimizden birisi ve önemli bir projemiz. 2019 yılında da bu projeye farklı sahalarda ve farklı branşları da dahil ederek devam etmeyi düşünüyoruz" dedi."Program çok faydalı geldi"Sertifika programına katılan öğretmenlerden Nilofar Ebrahimi, "TİKA tarafından düzenlenen 12 günlük sertifika programına katıldık. Bu programda çok faydalı konular öğrendik. Bize bu seminerler çok faydalı geldi. Bundan sonra biz öğrencilerimize burada öğrendiklerimizi en iyi ve akademik bir şekilde aktarırız. Türkiye'ye gerçekten çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.