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TİKA'dan 7. Türkiye Arıcılık Fuarı'na destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) tarafından düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı'na destek verdi.

19.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:01
TİKA'dan 7. Türkiye Arıcılık Fuarı'na destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) tarafından düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı'na destek verdi.

Ankara ve İstanbul'da senede iki kere gerçekleşen ARMASAD fuarları, arıcılık sektörünün tek fuarı olma özelliği taşıyor. Bu misyon ve sorumlulukla arıcılık sektörünün farkındalığını arttırmayı hedefleyen ARMASAD, son organizasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, TİKA, TOBB, KOSGEB gibi kamu kurumlarının yanında Bosna Hersek, Çeçenistan Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Moldova ve Gagavuzya Özerk Bölgesi, İnguşetya Özerk Bölgesi, Gambiya, Azerbaycan Arıcılar Birliklerinin ve Uluslararası Arıcı Dernekleri Federasyonunun (APİMONDİA) desteğini alarak bu zamana kadar ulusal çapta yapılmış en büyük arıcılık organizasyonunu gerçekleştirdi. TİKA desteği ile İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını yedinci kez misafirlerine açan Türkiye Arıcılık Fuarı'nın eğitim ayağında Prof. Dr. Banu Yücel, Dr. Ali Korkmaz ve Uzman Arıcı Halil Bilen tarafından verilen arıcılık konferansları büyük ilgi gördü.

"Türkiye Arıcılık Fuarında İnovasyon Var" sloganı ile yola çıkan ARMASAD'ın sektörde Ar-Ge'nin arttırılması ve yeniliklerin teşvik edilmesi amacıyla başlatmış olduğu inovasyon yarışması da büyük beğeni topladı. 2019 yılında başlatılan inovasyon yarışması bu sene ziyaretçi ve katılımcıların oyları ile belirlendi. İnovasyon ödülü yarışmasında birinci AR-SUM firmasının geliştirmiş olduğu arı sütü toplama makinesi olurken, ikinciliği Balhane firmasının yapmış olduğu ballı kahve, üçüncülüğü ise Akyol Arıcılık Evinin üretmiş olduğu petek bağlama adaptörü aldı. Yine fuarın kalitesini arttırmak için düzenlenen en güzel stant yarışmasını MBV&Teknovet firmasının standı aldı. Fuarın klasiği haline gelen sektörün duayenleri ödüllerine ise bu sene akademik alanda Prof. Dr. Ferat Genç, firmalar alanında Mehmet Salcan layık görüldü.

Yurt içi ve yurt dışından firmaların katılımıyla gerçekleşen fuarın gala yemeğinde arıcılık sektöründe birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Arıcılık sektörünü ayakta tutan her ayağın sağlam ve eşit mesafede tutulması gerektiğinin altı çizildi. Fuara yurt içi ve yurt dışından toplam 70 firma ve sektör temsilcisi katılırken, 7 bine yakın kişi de fuarı ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Ankara, Güncel

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