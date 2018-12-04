04 Aralık 2018, 10:20
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Tika'dan Afgan Kadınların Mesleki Eğitim Kurslarına Destek

Tika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde kadınların meslek edindirme kurslarına malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde kadınların meslek edindirme kurslarına malzeme desteğinde bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Bağlan Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle kadınların meslek sahibi olması, sosyal statülerinin yükseltilmesi amacıyla dikiş nakış, Kur'an-ı Kerim, okuma yazma, kuaförlük ve Türkçe kurslarının düzenlenmesi için malzeme desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Kadınlara meslek edindirme amacıyla çeşitli branşlarda 6 ay sürecek kurslardan yaklaşık 350 kursiyerin faydalanması planlanıyor.
04 Aralık 2018 Salı 10:20