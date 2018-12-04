Tika'dan Afgan Kadınların Mesleki Eğitim Kurslarına Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan
'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde kadınların meslek edindirme kurslarına malzeme desteğinde bulundu.
TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Bağlan Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle kadınların meslek sahibi olması, sosyal statülerinin yükseltilmesi amacıyla dikiş nakış, Kur'an-ı Kerim, okuma yazma, kuaförlük ve Türkçe kurslarının düzenlenmesi için malzeme desteğinde bulunulduğu bildirildi.
Kadınlara meslek edindirme amacıyla çeşitli branşlarda 6 ay sürecek kurslardan yaklaşık 350 kursiyerin faydalanması planlanıyor.
04 Aralık 2018 Salı 10:20