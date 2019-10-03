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TİKA'dan Afgan öğrencilere gençlik kampı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan Kabil Ofisince, ülkenin 34 vilayetindeki başarılı lise öğrencilerine yönelik gençlik kampı düzenlenecek.

03.10.2019 12:28TİKA'dan Afgan öğrencilere gençlik kampı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan Kabil Ofisince, ülkenin 34 vilayetindeki başarılı lise öğrencilerine yönelik gençlik kampı düzenlenecek.
TİKA Kabil Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Afganistan Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Mersin Gençlik Kampı'na, Afganistan'ın 34 vilayetinden gelen başarılı 36 lise öğrencisi katılacak.
Öğrenciler, başkent Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türkiye'ye TİKA yetkililerince uğurlandı.
Afganistanlı lise öğrencilerine yönelik düzenlenecek ve çeşitli sosyal, sportif aktiviteler, oyunlar, görsel ve duyusal sanatlarla çeşitli gezi programları içeren "Mersin Gençlik Kampı", ilk olma özelliği taşıyor.
Bir hafta sürecek kampla, başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi, iki ülke kültürlerinin tanıştırılması ve kaynaştırılması hedefleniyor.

Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: AA

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