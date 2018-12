Tika'dan Afgan Öğretmenlere Kapasite Geliştirme Eğitimi

07 Aralık 2018 Cuma 13:52



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afganistan Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği kapasite geliştirme eğitimini tamamlayan Afgan öğretmenlere sertifikaları verildi.Sertifika törenine, Afganistan Eğitim Bakanı Mirveyis Belhi, TİKA Orta Asya ve Kafkasya Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk Türkiye 'nin Kabil Büyükelçiliği İkinci Katibi Mehmet Özgür Sak, TİKA'nın Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal , Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar , Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot ve öğretmenler katıldı.TİKA'nın Kabil Koordinatörü Kılınç konuşmasında, Afganistan'daki öğretmenlere yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin 2015'te başladığını ve halen devam ettiğini söyledi.Bu süreçte uluslararası standartlara uygun olarak toplam 31 eğitim programı düzenlendiğini aktaran Kılınç, her programın günlük 7 saat olmak üzere 12 gün sürdüğünü belirtti.Toplam 3 bin 777 öğretmene eğitim verildiKılınç, programlar kapsamında şu ana kadar toplam 3 bin 777 öğretmene eğitim verildiğini kaydetti.Son programda da 300 öğretmenin eğitimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını dile getiren Kılınç, söz konusu programların bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.Kılınç, öğretmenlerin toplumun her kesiminde örnek alınan ve bilgisine başvurulan kişiler olduğunu belirterek, öğretmenlere verilecek her türlü bilginin dalga dalga toplumun diğer kesimlerine yayılacağına dikkati çekti.Eğitim Bakanı Belhi, bir toplumun kalkınmasını engelleyen en önemli faktörün eğitimsizlik olduğunu ifade ederek, eğitim alanında yapılan yardımların önemine değindi.Bakanlık olarak öğretmenlere yönelik kapasite geliştirme eğitimlerini önemsediklerinin altını çizen Belhi, "Bu konuda en büyük desteği de bize Türkiye veriyor, bu nedenle Türk devleti ve halkına çok teşekkür ederiz." dedi.Belhi, ülkede 200 bin öğretmen olduğunu ve öğretmenlerin hepsinin kapasite geliştirme kursundan yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.Türkiye Afganistan'a ayrı bir önem veriyorTİKA Orta Asya ve Kafkasya Dairesi Başkanı Öztürk, "TİKA Afganistan'da ilk ofisini 2004'te Kabil'de, 2007'de Mezar-ı Şerif'te ve 2017'de de Herat'ta açtı. TİKA'nın 3 ofisinin olduğu tek ülke Afganistan'dır, bu da Türkiye'nin Afganistan'a ayrı bir önem verdiğini gösteriyor." diye konuştu.Türk ve Afgan halklarının tarih boyunca birliğini, kardeşliğini ve dostluğunu koruduğunu ve kendilerinin de bunu artırarak devam ettireceklerini söyleyen Öztürk, TİKA'nın ülkedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.