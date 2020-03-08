TİKA'dan Afganistan'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" töreni
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tören düzenlendi.
08.03.2020 12:58
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tören düzenlendi.
TİKA Konferans Salonu'ndaki törene, Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Bakanı Salamat Azimi, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve davetliler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan TİKA Kabil Koordinatörü Çal, Başkanlığın Afganistan'da birçok alanda faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.
Afgan kadınlarına yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Çal, bugünkü töreni de Afgan kadınlarının tüm olumsuz koşullara rağmen bir şeyleri başarabileceğini göstermek için düzenlediklerini belirtti.
Çal, Afgan kadınlarının ülkenin kalkınmasına ve barış sürecine büyük katkılar yapabileceğine inandıklarını kaydetti.
Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Bakanı Azimi de ülkede yaşanan tüm bu olumsuzluklardan ilk olarak Afgan kadınlarının etkilendiğini vurguladı.
Afganistan'da yaşanan olumsuzluklara rağmen, kadınların mücadele vermekten yorulmadığını dile getiren Azimi, buna rağmen henüz Afgan kadınların katetmesi gereken birçok mesafe bulunduğunun altını çizdi.
Azimi, Afganistan'ın kadınlarla kalkınacağını ve huzura kavuşacağını kaydetti.
Konuşmaların ardından Afgan kadınların durumunu anlatan resim sergisi açıldı.
TİKA Konferans Salonu'ndaki törene, Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Bakanı Salamat Azimi, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve davetliler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan TİKA Kabil Koordinatörü Çal, Başkanlığın Afganistan'da birçok alanda faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.
Afgan kadınlarına yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Çal, bugünkü töreni de Afgan kadınlarının tüm olumsuz koşullara rağmen bir şeyleri başarabileceğini göstermek için düzenlediklerini belirtti.
Çal, Afgan kadınlarının ülkenin kalkınmasına ve barış sürecine büyük katkılar yapabileceğine inandıklarını kaydetti.
Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Bakanı Azimi de ülkede yaşanan tüm bu olumsuzluklardan ilk olarak Afgan kadınlarının etkilendiğini vurguladı.
Afganistan'da yaşanan olumsuzluklara rağmen, kadınların mücadele vermekten yorulmadığını dile getiren Azimi, buna rağmen henüz Afgan kadınların katetmesi gereken birçok mesafe bulunduğunun altını çizdi.
Azimi, Afganistan'ın kadınlarla kalkınacağını ve huzura kavuşacağını kaydetti.
Konuşmaların ardından Afgan kadınların durumunu anlatan resim sergisi açıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :TİKA'dan Afganistan'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" töreni
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Afganistan, Kabil, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Güncel
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL