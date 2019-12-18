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TİKA'dan Afganistan'da eğitime ve spora destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın Herat vilayetinde bir lisenin spor sahası yenilendi ve okula kütüphane kuruldu.

18.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:12TİKA'dan Afganistan'da eğitime ve spora destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 'ın Herat vilayetinde bir lisenin sahası yenilendi ve okula kütüphane kuruldu.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zindecan ilçesinde Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı Şekiban kasabasında bulunan 1070 öğrenci kapasiteli Mansur Ali Lisesinin spor sahasının tadilatı gerçekleştirilirken, öğrenciler için ayrıca okulda kütüphane oluşturuldu.
Spor sahası ve kütüphanenin açılış töreninde konuşan Mansur Ali Lisesi Müdürü Feda Muhammed Lütfi, kütüphanenin öğrencilerin başarısını artıracağını, sadece ders kitaplarının eğitim için yeterli olmadığını söyledi.
Kütüphanenin zenginleştirilmesi için çalışacaklarını belirten Lütfi, kasaba genelinde Türkçe öğrenimine yoğun ilgi olduğunu, TİKA ile Türkçe kursları açılması konusunda da iş birliğinin sürmesini temenni etti.
Lütfi, bakımsızlık nedeniyle kullanılamayan okulun kız bölümündeki spor sahasının tadilatla tekrar öğrencilerin hizmetine sunulduğunu dile getirerek, yardımlarından dolayı TİKA'ya teşekkürlerini iletti.
TİKA tarafından çok sayıda sözlük ve Türkçe öğretimi kitaplarının yanı sıra edebi, tarihi yayınlar, çocuk kitapları ve dünya klasiklerinden seçilmiş Darice ve Türkçe 650 kitap kütüphaneye bağışlandı.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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