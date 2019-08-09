Haberler» Güncel» Haber

TİKA'dan Afganistan'da kadınlara meslek eğitimi

TİKA, Faryab vilayeti Andhoy ilçe merkezinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları vermeye devam ediyor.

09.08.2019 16:17 TİKA'dan Afganistan'da kadınlara meslek eğitimi
TİKA, Faryab vilayeti Andhoy ilçe merkezinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları vermeye devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da başta eğitim ve sağlık sektörleri olmak üzere birçok sektörde önemli projelere imza atmayı sürdürüyor.

TİKA, genç kızların ve ev hanımlarının sosyal hayata katılmalarının, aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla, Faryab vilayeti Andhoy ilçe merkezinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları kapsamında; dikiş, nakış ve aşçılık kursları vermeye devam ediyor.

Kurs malzemeleri TİKA tarafından sağlanan ve Faryab Vilayeti Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğiyle 6 ay sürecek meslek edindirme kurslarında 100'den fazla kursiyer eğitim görüyor. - ANKARA

Afganistan, Faryab, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15   Hacı adayları Arafat yolunda
18:15   Bakan Soylu video konferansla trafik denetimlerine bağlandı
18:14   İçişleri Bakanı Soylu, Bilecik'e geliyor
18:14   Orman yangını (3)
18:14   İşçilerin eksik maaş protestosu
18:14   Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı
18:14   Türkiye Varlık Fonu: Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin net bugünkü değer bazında en...