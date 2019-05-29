TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar - KABİL

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil ofisi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 400 yetime iftar verdi.Alauddin Yetimhanesi'nde düzenlenen iftar programına, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayed Enver Sadat, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği İkinci Katibi Özgür Sak ve Üçüncü Katibi Musab Akdeniz katıldı.İftar sonrası konuşan TİKA Kabil Koordinatörü Kılınç, Alauddin Yetimhanesi'nin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu, burada yeni bir bina ve 3 eski binanın da onarımını yaptıklarını söyledi.TİKA Kabil ofisi olarak ramazan ayı nedeniyle yardım ve iftar programları düzenlediklerini ifade eden Kılınç, bu ayın paylaşma ayı olduğu için TİKA olarak ihtiyaç sahibi ailelerin elinde tutmaya çalıştıklarını belirtti.Kılınç, TİKA için Afgan yetimlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle de ülke genelinde yetimlere yönelik faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı.