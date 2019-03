Tika'dan Afganistanlı Öğretmenlere Eğitim Desteği

Kaynak: İHA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde Afganistan 'da "Öğrenen Öğretmen Eğitimi" tamamlandı.8 gün süren eğitim programına Kabil başta olmak üzere Mezar-ı Şerif, Herat ve bu vilayetlere bağlı ilçelerden öğretmenler ile Türkiye Maarif Vakfı yerel öğretmenlerinin de içerisinde bulunduğu farklı branşlardan toplam 131 öğretmen eğitimi tamamlandı.Eğitim kapsamında çoklu zeka kuramları, zihin haritaları, öğrenci merkezli yaklaşım, sınıf yönetimi, öğrenci öğretmen ilişkiler gibi her öğretmenin mesleğe başlamadan önce kazanması gereken güncel ve evrensel eğitim yaklaşımları anlatıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı.Sertifika töreninde konuşma yapan Afganistan Milli Eğitim Bakanı Dr. Muhammed Mirways Balkhi, "Afganistan'ın daimi dostu ve kardeşi olan Türkiye ve Türk milletine teşekkür ediyorum. TİKA başta eğitim olmak üzere birçok alanda Afganistan'a ve Afganistan halkına yardım etmiştir" şeklinde konuştu.TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç da, "Bizler, Türkiye olarak, kardeş ülke Afganistan'ın her alanda gelişmesi ve kalkınması için elimizden gelen yardımları yapmaya gayret ediyoruz" dedi. Eğitim alanında 2015 yılından beri öğretmen kapasite artırma programları ile 4000'e yakın öğretmenin mezun olduğunu belirten Kılınç, "Bugün itibariyle son bulan ve öğretmenlik mesleğine dair her öğretmenin tamamlaması gereken 'Öğrenen Öğretmen Eğitimi' tamamlandı. İlerleyen günlerde eğitimin eğitici eğitimlerinin de yapılarak lider öğretmen, ders yapılandırma, müfredat eğitimleri şeklinde artarak devam edecek" şeklinde konuştu.Eğitime Kabil'den katılan ve eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan Mujgan Heyderi sertifika töreni sonrası yaptığı konuşmada eğitimden çok memnun kaldıklarını, bu eğitimlerin Afganistan'daki öğretmenler için gerçekten çok faydalı olduğunu dile getirerek, TİKA'ya ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.