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TİKA'dan Arnavutluk'taki depremzedelere yardım ulaştırıldı

Türkiye, Arnavutluk'taki depremzedelere yardım ulaştıran ilk ülke oldu.

26.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:50
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), en az 18 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutluk'un Dıraç şehrindeki depremzedelere gıda paketleri ve battaniyeden oluşan birinci grup yardımı ulaştırdı.
Depremden en çok etkilenen Thumane ilçesinde yüzlerce aileye 500 gıda paketi ile 500 adet battaniye dağıtıldı. Gıda paketinde pirinç, yağ, fasulye, şeker, makarna, un ve birçok çeşit ürün bulunuyor. Toplamda ise 3 bin gıda paketi ile 3 bin battaniye yardımı yapılacak.
TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok yardımların dağıtımına katılarak depremzedelere paketlerini dağıttı.
Yardımların dağıtıldığı bölgeye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, TİKA'ya sunduğu yardımdan dolayı teşekkürlerini sundu.
Rama ayrıca Arnavutluk makamları tarafından bölgeye kurulan çadırlara yerleştirilen aileleri de ziyaret etti.
Öte yandan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
TİKA'dan Arnavutluk'taki depremzedelere yardım ulaştırıldı

Arnavutluk, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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