Tika'dan Azerbaycan'da Anne ve Çocuk Sağlığına Destek

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:56



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:56

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Azerbaycan'da yürütülmekte olan Anne ve Çocuk Sağlığı Programı kapsamında Şeki ve Gence'de 5 yaşa kadar çocuklar üzerinde acil durumlarda müdahalelere ilişkin "Çocuk İleri Yaşam Desteği" konulu teorik ve pratik eğitimler verildi.Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye merkezli Yeryüzü Doktorları işbirliği ile Türkiye'den davet edilen eğitici doktorlar ve TİKA tarafından Türkiye'de ve Azerbaycan'da gerçekleştirilen eğitici eğitimlerine katılarak eğitici sıfatı alan Azerbaycanlı doktorlar tarafından Şeki ve Gence'de düzenlenen eğitimlere 17 bölgeden pediatrist, acil yardım ve yoğun bakım doktorları katıldı. Şeki ve Gence'de ikişer gün olmak üzere toplam dört gün süren eğitimlerde katılımcılara temel yaşam desteği, solunun yetmezliğinin tanınması ve tedavisi, şok tedavisi, travmalı çocuğa yaklaşım, ilaç kullanımı ve sık rastlanan ritim bozuklukları konularında teorik ve pratik bilgiler verildi. Düzenlenen eğitimlere Göyçay, Gebele, Oğuz, Gah, Zagatala, Balaken, Şeki, Ağstafa, Gence, Göygöl, Goranboy, Ağdam, Tovuz, Şemkir, Samuh, Berde ve Gazah bölgelerinden toplam 69 kişi katılarak sertifika almaya hak kazandı.816 doktora eğitim verildiTİKA tarafından Azerbaycan'da bebek ölümlerinin azaltılması ve toplum sağlığı faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yürütülen Anne ve Çocuk Sağlığı Programı, 2014 yılından bu yana devam ediyor. Program çerçevesinde bugüne kadar başkent Bakü ve Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde 486 doktora yeni doğan canlandırma, 253 doktora çocuk ileri yaşam desteği ve 77 doktora pediatrik radyoloji ve işitme tarama olmak üzere toplam 816 doktora eğitim verildi. Anne ve çocuk sağlığı alanında devamlılığın sağlanması ve yerli eğiticilerin yetiştirilmesi amacıyla ayrıca 6 doktor TİKA'nın destekleriyle Azerbaycan'da ve Türkiye'de özel eğitici eğitimlerine katılarak eğitici doktor unvanını aldı. - ANKARA