Tika'dan Azerbaycan'da Anne ve Çocuk Sağlığına Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Azerbaycan
'da yürütülen Anne
ve Çocuk Sağlığı Programı kapsamında Şeki ve Gence'de 5 yaşa kadar çocuklar üzerinde acil durumlarda müdahalelere ilişkin "Çocuk İleri Yaşam Desteği" konulu teorik ve pratik eğitimler verildi.
Programlar, TİKA, Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
, Türkiye
merkezli Yeryüzü Doktorları iş birliği ile düzenlenen eğitimlere katılarak eğitici sıfatı alan 17 Azerbaycanlı doktor tarafından verildi.
Şeki ve Gence'de ikişer gün olmak üzere toplam dört gün süren eğitimlerde katılımcılara temel yaşam desteği, solunum yetmezliğinin tanınması ve tedavisi, şok tedavisi, travmalı çocuğa yaklaşım, ilaç kullanımı ve sık rastlanan ritim bozuklukları konularında teorik ve pratik bilgiler verildi.
Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden 69 kişi eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.
816 doktora eğitim verildi
TİKA tarafından Azerbaycan'da bebek ölümlerinin azaltılması ve toplum sağlığıfaaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yürütülen Anne ve Çocuk Sağlığı Programı 2014yılından bu yana devam ediyor.
Program çerçevesinde bugüne kadar başkent Bakü
veAzerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde 486 doktora yeni doğan, canlandırma, 253 doktora çocukileri yaşam desteği ve 77 doktora pediatrik radyoloji ve işitme tarama olmak üzere toplam 816doktora eğitim verildi.
Anne ve Çocuk Sağlığı alanında devamlılığın sağlanması ve yerlieğiticilerin yetiştirilmesi amacıyla ayrıca 6 doktor TİKA'nın destekleriyle Azerbaycan'da veTürkiye'de özel eğitici eğitimlerine katılarak eğitici doktor unvanını aldı.
Anne,Azerbaycan
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:50