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TİKA'dan Azerbaycan'da korona virüs salgınından olumsuz etkilenen 2 bin aileye yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da korona virüs salgınından olumsuz etkilenen 65 yaş üstü, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı dağıtımına başladı.

07.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:31
TİKA'dan Azerbaycan'da korona virüs salgınından olumsuz etkilenen 2 bin aileye yardım
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan 'da korona virüs salgınından olumsuz etkilenen 65 yaş üstü, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı dağıtımına başladı.

Korona virüs salgını dünya genelinde yayılarak pandemiye dönüşürken birçok ülkede yaşamı olumsuz etkiledi.

Azerbaycan'da da etkili olan salgın, özellikle 65 yaş üstü, yalnız yaşayan, emekliler, günlük ve vasıfsız işlerde çalışan dar gelirli kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarını zorlaştırdı. Gelir düzeyleri düşük olan ve salgınla mücadele sürecinde aile ekonomileri daha da kötüleşen ailelere Türkiye Cumhuriyeti adına TİKA tarafından gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerinin dağıtımına başlanıldı. Yardım kampanyası kapsamında, yağ, şeker, tuz, un, makarna, salça, mercimek, pirinç başta olmak üzere temel gıda malzemeleri ile sabun, deterjan, çamaşır suyu, peçete gibi temizlik malzemelerinden ibaret yardım kolileri hazırlatılarak ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye dağıtılmaya başlandı.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, "TİKA olarak 26 senedir Azerbaycan'da proje, faaliyet gösteriyoruz ama bugün maalesef zor günlerden geçiyoruz. Azerbaycan Kızılayı ve Gençliğe Yardım Fonu ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ve evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlılarımıza ulaşarak, onların gıda, hijyen, temizlik malzemelerini kendilerine elden ulaştırmaz üzere bir çalışma başlattık. Bugün itibariyle yaklaşık 2 bin aileye ulaşarak onların zor günlerinde Türkiye olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına bir faaliyet yönetiyoruz. Onlar bu kapsamda inşallah bu sıkıntılı günleri hızlı bir şekilde aşar. Bu faaliyetlerimizi de hızlıca tamamlayarak, yeni güzel günlerde bir araya geliriz inşallah" diye konuştu.

Yardım kolilerinin ailelere dağıtımı Azerbaycan Kızılayı ve Gençliğe Yardım Fonu işbirliğinde aracılığıyla gerçekleştiriliyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel
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