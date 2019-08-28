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TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycanlı gençlere yönelik "Harbiye-Askeri Vatanseverlik Kampı" düzenliyor.

28.08.2019 17:32 TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycanlı gençlere yönelik "Harbiye-Askeri Vatanseverlik Kampı" düzenliyor.
TİKA, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Ajansı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ASAN Gönüllüleri Derneği ve Cevad Han Vakfı iş birliğinde Gedebey ilinin Düzyurd-Miskinli yaylasında "Harbiye-Askeri Vatanseverlik Kampı" düzenledi.
Kampa, başvurular arasından seçilen 100 genç katıldı.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerlerinin de katılımıyla gerçekleşen kampta gençler, taktik hazırlık, güvenlik ve atış teknikleri gibi çeşitli askeri eğitimlere tabi tutuluyor.
Temmuz ayında TİKA tarafından düzenlenen ve Azerbaycan'da ilk olma özelliği taşıyan Milli Yayla Festivalinin gerçekleştirildiği kasabada 26 Ağustos'ta başlayan kamp, 30 Ağustos'a kadar sürecek.
Kamp süresince katılımcılar, Gedebey ve civar bölgelerdeki tarihi ve kültürel mekanları da ziyaret edecek.

Azerbaycan, Harbiye, Güncel

Kaynak: AA

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