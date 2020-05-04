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TİKA'dan Batı Şeria ve Kudüs'te 7 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin halkına ramazan ayında sağlık, gıda ve sosyal alanlarda verdiği destek kapsamında İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye yardım paketi dağıtacak.

04.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:59
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin halkına ramazan ayında sağlık, gıda ve sosyal alanlarda verdiği destek kapsamında İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye yardım paketi dağıtacak.
TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Vakıflar Bakanlığına bağlı Filistin Zekat Kurumu ve Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen dağıtımda ilk etapta ramazan ayı gıda yardımı projesi kapsamında Batı Şeria'daki 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtıldığını söyledi.
Çetinkaya, yaklaşık bir hafta içinde Mahmud Abbas Vakfı dahili olmak üzere Filistinli kurumların iş birliğiyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 bin 500 aileye gıda yardımı yapılacağına işaret ederek, hedeflerinin 40 bin Filistinliye ulaşmak olduğunu vurguladı.
"Bu yardımlar hem maddi hem de manevi olarak çok kıymetli"
Öte yandan Filistin Vakıflar Bakan Yardımcısı Cemal Kasım, Türkiye'nin Filistin halkına yaptığı yardımlardan övgüyle söz ederek, "Bu yardım paketleri hem maddi hem de manevi olarak çok kıymetli. Türkiye'deki kardeşlerimizin desteğiyle bu yardımlar devam ediyor." dedi.
Kasım, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün Türkiye halkına teşekkürlerini sundu.
TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri
Geçen hafta da TİKA abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 5 bin 60 aileye ramazan yardımında bulunmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Filistin'e dezenfektan ve temizlik malzemeleri desteği sağlamıştı.
TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi. TİKA’dan Batı Şeria ve Kudüs’te 7 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Şeria, Doğu Kudüs, Filistin, Güncel, Haber

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