Tika'dan Batı Trakya'daki Soydaş Öğretmenlere Eğitim

29 Kasım 2018 Perşembe 13:54



29 Kasım 2018 Perşembe 13:54

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Trakya Üniversitesi iş birliğinde Batı Trakya'daki soydaş öğretmenlere eğitim verildi.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen eğitim-öğretim programı kapsamında, Batı Trakya'dan gelen Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerinden oluşan gruba, Trakya Üniversitesinde STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi gerçekleştirildi.Program kapsamında, STEM, STEM öğrenme ve öğretme modelleri ile STEM okulu özellikleri gibi teorik eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere, uygulamalı eğitimlerde rüzgar tribünü, ekolojik kağıt, köprü, biyoplastik yapımı, ağaç dalından kulaklık tasarlama, su arıtma cihazı ve roket tasarlama gibi beceriler kazandırıldı.Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan öğretmenler, İstanbul'da İTÜ Bilim Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi STEM laboratuvarı ve Rahmi Koç Müzesini ziyaret etti ve eğitimde süresince aldıkları teorik ve pratik bilgileri yerinde görme fırsatı buldu.STEM eğitimi ile öğretmenlerin alanlarında mesleki bilgi ve becerilerini artırarak güncel gelişmeleri yakından takip etmeleri hedefleniyor.