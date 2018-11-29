Tika'dan Batı Trakya'daki Soydaş Öğretmenlere Stem Eğitimi

29 Kasım 2018 Perşembe 11:40



29 Kasım 2018 Perşembe 11:40

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Trakya Üniversitesi işbirliğinde Batı Trakya'daki soydaş öğretmenlere eğitim verildi.TİKA ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde Eğitim Öğretim Programı (EÖP) kapsamında Batı Trakya'daki soydaşlara yönelik Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerinden oluşan gruba STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi verildi. Trakya Üniversitesinde gerçekleşen eğitimler alanında uzman akademisyenler tarafından verildi.Program kapsamında dünyada STEM, STEM Öğrenme-Öğretme Modelleri, STEM Okulu özellikleri gibi teorik eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere, uygulamalı eğitimlerde rüzgar tribünü, ekolojik kağıt, köprü, biyoplastik yapımı, ağaç dalından kulaklık tasarlama, su arıtma cihazı ve roket tasarlama gibi beceriler kazandırıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı. 1 hafta süren eğitimin son aşamasında öğretmen grubu İstanbul'da İTÜ Bilim Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Laboratuvarı ve Rahmi Koç Müzesi'ni ziyaret ederek eğitimde aldıkları teorik ve pratik bilgileri yerinde görme fırsatı buldu.STEM eğitimi ile öğretmenlerin alanlarında mesleki bilgi, becerilerini artırarak güncel gelişmeleri yakından takip etmeleri hedefleniyor. - ANKARA