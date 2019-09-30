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TİKA'dan Bosna Hersek medyasına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Una Sana Kantonu Radyo-Televizyon Kurumuna (RTV USK) malzeme ve ekipman desteği sağlandı.

30.09.2019 18:16TİKA'dan Bosna Hersek medyasına destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Una Sana Kantonu Radyo-Televizyon Kurumuna (RTV USK) malzeme ve ekipman desteği sağlandı.
RTV USK'nin yayın kalitesini artırmasına yönelik yapılan destek kapsamında malzeme ve ekipmanlar, yetkililere teslim edildi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, RTV USK'nin radyo ve televizyon yayınlarının kalitesini yükseltecek ekipmanların hibe edildiği belirtilerek, 1995'te kurulan RTV USK'nin 70 personeliyle ülkenin Krajina bölgesinin en güvenilir haber kaynaklarından biri olduğu kaydedildi.
RTV USK Genel Müdürü Irma Pasic, kurumun altyapısının güçlendirilmesi ve yayın kalitesinin yükseltilmesine yönelik destek ve yardımları için TİKA'ya teşekkür etti.
TİKA, daha önce de Bosna Hersek geneline ve yurt dışında yaşayan Boşnaklara yayın yapan "BH Veza" uydu kanalının teknik alt yapısının güçlendirilmesine yönelik ekipman desteği sağlamıştı.

Bosna - Hersek, TV, Güncel

Kaynak: AA

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