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TİKA'dan Bosna Hersek'teki maske üretim projesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Bosna Hersek'te başlatılan maske üretim projesine destek verdi.

13.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:38
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Bosna Hersek'te başlatılan maske üretim projesine destek verdi.
TİKA'nın, Zenica şehrinden Medica ve Visoko'dan Nuraj isimli sivil toplum kuruluşlarına desteğiyle başlatılan proje kapsamında 50 bin maske üretilmesi hedeflenirken, üretilen ilk 5 bin maske Zenica ve Visoko'daki sağlık kuruluşlarına teslim edildi.
Zenica Hastanesi Eczane Şefi Elida Hadzic, koronavirüsle mücadelede maske yardımının önemine dikkati çekerek, yardımları için TİKA'ya teşekkür etti.
Medica Müdürü Sabiha Husic de üretilen maskelerin ülke genelindeki sağlık kuruluşlarına teslim edileceğini belirterek, "Medica bünyesinde çalışan kadınlarımız ile maske üretmeye karar verdik. TİKA tarafından sağlanan malzeme yardımı olmasaydı bu düşüncemizi hayata geçiremezdik." dedi.
Projeye "Sağlık için Dayanışma" ismini verdiklerini dile getiren Husic, bugün ilk üretilen maskelerin teslim edildiğini ve kalan 40 bin maske için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.
Proje kapsamında ayrıca Visoko'daki sağlık ocağına da üretilen ilk maskeler teslim edildi. TİKA’dan Bosna Hersek’teki maske üretim projesine destek

Kaynak: AA

Etiketler: Bosna - Hersek, Güncel
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