Tika'dan Bosna Hersekli Kadın Girişimcilere Destek

29 Kasım 2018 Perşembe 16:05



29 Kasım 2018 Perşembe 16:05

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in orta kesimindeki Visoko şehrinde kadın girişimcilere destekte bulunuldu.TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Açık Kapı Derneği ile iş birliğiyle gerçekleştirilen "Girişimci Kadınlar İş birliği Projesi" kapsamında Nuraj Kadın Kooperatifinin dikiş atölyesine ekipman desteği sağlandı.Bosna Hersek'te işsizliğin azaltılması amacıyla TİKA tarafından çeşitli alanlarda istihdam oluşturacak projeler gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda kadınların ve savaş mağdurlarının ekonomik anlamda güçlendirilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik projelere özellikle önem veriliyor." ifadeleri yer aldı.Açık Kapı Derneğinin, yakınlarını Bosna'daki savaşta (1992-1995) kaybetmiş gençlere, kadınlara ve gazilere yönelik faaliyetler yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu dernekle birlikte gerçekleştirilen proje kapsamında Visoko şehrindeki Nuraj Kadınlar Kooperatifinin dikiş atölyesine gerekli ekipmanların temin edildiği belirtildi.Ekipman teminiyle dikiş atölyesinde toplam 20 kişiye istihdam sağlanırken, kadınların iş hayatına katılımı ve sosyo-ekonomik statüsünün artırılmasına yönelik bu projeyle genç kadınların ekonomik ve sosyal imkanlarının iyileştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.Kadınların topluma kazandırılması ve meslek edinerek yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje sayesinde, ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerine katkı sağlanırken, kadınların artık kendileri üreterek toplumda aktif rol almalarına imkan tanınıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuraj Kadınlar Kooperatifinden Merisa Efendira, TİKA'nın bu değerli yardımla çalışmalarına katkıda bulunduğu için mutlu olduklarını belirterek, "İlerideki çalışmalarımız için bu çok önemli bir destek oldu. Yıllardır Bosna Hersek'e cömertçe yardım eden TİKA'ya ülkemizin ekonomisinin geliştirilmesine yönelik ileride yapılacak birçok diğer kalkınma projesinde de başarılar diliyorum." dedi.TİKA'nın desteğiyle üretime başlayan ve özellikle medikal giyim alanında uzmanlaşan kadınlar tüm ürettikleri ürünlerini Batı Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.