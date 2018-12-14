Tika'dan Bosna Hersekli Sağlık Personeline Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek
Federasyonu (FBIH) Sivil Savunma Kurumu iş birliğinde Çocuk İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Eğitimi verildi.
Eğitimin tamamlanması dolayısıyla başkent Saraybosna
'da düzenlenen sertifika törenine Türkiye
'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, FBIH Sivil Savunma Kurumu Müdürü Fahrudin Solak, TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, eğitimciler ve kursiyerler katıldı.
Büyükelçi Koç, burada yaptığı konuşmada, bu eğitim programının karşılıklı iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu söyleyerek, "Çocuklarda ileri yaşam desteği programı esasen hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü geleceğin sahibi çocuklarımız ve onların sağlıklı bir yaşamla, gelecekle devam etmeleri bizlerin elinde." dedi.
FBIH Sivil Savunma Kurumu Müdürü Solak da Türkiye ve TİKA'nın gerçekleştirdikleri projelerle Bosna Hersek'e önemli katkılar sağladığını kaydetti. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Duman
ise program kapsamında dört günlük bir eğitimin söz konusu olduğunu belirterek, eğitimlerde ölmek üzere olan çocukların nasıl hayata döndürüleceğini anlattıklarını söyledi.
İki gün boyunca sivil savunma ekiplerine eğitimler verdiklerini aktaran Duman, iki gün de Bosna Hersekli doktorlara eğitim vereceklerini anlattı. Duman, "Bu eğitimlerle kritik durumda kalan çocukların hayata döndürülmesi için bir adım atmış olursak, bir çocuğun hayatını kurtarırsak bizim için çok büyük bir mutluluk olacaktır." dedi.
TİKA tarafından yürütülen "Acil Tıp Kapasite Artırma Programı" (ATKAP) kapsamında, FBIH Sivil Savunma Kurumu ile Tıp Doktorları Derneği (UDM) iş birliğinde gerçekleştirilen bu eğitimlerle Bosna Hersek'te uzun vadede medikal kurtarma alanında görev yapacak bir altyapının çekirdeği olması öngörülen kadroların yetiştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye'nin farklı hastanelerinde görev yapan, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği üyelerinden beş doktorun desteğiyle düzenlenen ve 4 gün süren "Çocuklarda Temel Yaşam ve Travma Yönetimi" ile "Eğitici Eğitimi" programlarına Bosnalı 50'ye yakın sağlık personeli katılıyor.
14 Aralık 2018 Cuma 15:30