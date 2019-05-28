TİKA'dan Brezilya'daki Afrikalı Müslümanlara iftar

SAO Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye
'nin Sao Paulo
Başkonsolosluğu organizasyonuyla Bilal Habeşi
Mescidinde Afrika
kökenli Müslümanlara iftar verildi.
TİKA'nın, 2017 yılında tefriş ettiği Bilal Habeşi Mescidinde her yıl düzenlenen iftar programında, bu yıl 250 ihtiyaç sahibi Afrika kökenli Müslüman aileye Ramazan erzak paketi de dağıtıldı.
Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan
Gedik ve Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga iftar programında, Müslüman cemaat liderleri ile bir araya geldi.
Sao Paulo
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Kaynak: AA