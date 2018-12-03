Tika'dan Burkina Faso'da Gıda Yardımı

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:02



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:02

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan gıda paketleri Burkina Faso'da düzenlenen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.Kadın istihdamı, kadının sosyal hayata katılımı, güvenli gıdaya erişim, yetersiz beslenme gibi sorun alanlarının bulunduğu Afrika ülkesi Burkina Faso'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Kadının Güçlenmesi: Sınamalar ve Perspektifler" temalı toplantı kapsamında TİKA desteğiyle hazırlanan gıda paketleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.Batı Afrika'nın en az gelişmiş ülkelerinden olan ve dünya gelişmişlik endeksinin 185'inci sırasında yer alan Burkina Faso'nun Başkenti Vagadugu'da gerçekleştirilen programda Müslümanlarla birlikte farklı inanç gruplarından oluşan 500 kadına içerisinde süt, yağ, makarna, pirinç, şeker gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri dağıtıldı.Programda Bakan Selçuk; kadınların eğitimlerini, toplumsal hayata ve iş gücüne katılımlarını önemsediklerini belirttikten sonra geleceğin toplumlarının kadınlar tarafından inşa edilebileceğini ifade etti.Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Ahmet Asım Arar ve TİKA Dakar Koordinatör Yardımcısı Ali Kaya'nın da katıldığı dağıtım programın ardından Bakan Selçuk ve Esra Albayrak Burkina Faso'da faaliyet gösteren bazı kadın dernekleri temsilcileriyle ve yerel halkla sohbet ederek yereldeki sorunları doğrudan dinlediler. - ANKARA