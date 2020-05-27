TİKA'dan Cezayir'e teknik destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir'in Oran şehrinde bulunan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sağlık Bilimleri Araştırma Ajansı bünyesinde telekonferans salonu ve interaktif eğitim birimi kuruldu.

TİKA'dan Cezayir'e teknik destek
27.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:35
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir'in Oran şehrinde bulunan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sağlık Bilimleri Araştırma Ajansı bünyesinde telekonferans salonu ve interaktif eğitim birimi kuruldu.

TİKA tarafından kurulan telekonferans salonu Cezayir'in diğer eyaletlerinde görevli sağlık personelleriyle sağlıklı bir iletişimin sağlanmasına, başta devam etmekte olan Kovid-19 salgını olmak üzere farklı salgın hastalıklarla mücadelede eşgüdüm içinde hareket edilmesine ve yurtiçi ve yurtdışından katılacak uzmanlarla uzaktan eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak.

Ajans Müdürü Prof. Dr. Nabil Aoufen, TİKA'nın desteğinin Cezayir'de sağlık alanında yapılacak çalışmalara önemli katkı sağlayacağını, uzun bir süredir tele-tıp alanında uluslararası eğitimler düzenlemek ve sağlık alanındaki yenilikleri daha hızlı bir şekilde Cezayir'e aktarmak istediklerini ifade ederek, TİKA'nın sağlamış olduğu bu desteğin bu açıdan çok önemli olduğunu belirtti.

TİKA Cezayir Koordinatörü Dr. Alparslan Çevik ise, TİKA'nın son dönemde Cezayir'de bilimsel faaliyetlere destek verdiğini, kurulan merkezin başta Oran şehri olmak üzere, diğer şehirlerden sağlık personellerinin de katılımının sağlanacağı önemli uluslararası eğitimlere ev sahipliği yapacağını ifade etti. Cezayir'in ilk dijital fabrikasyon laboratuvarının da TİKA tarafından kurulmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyleyen Çevik, ayrıca başta salgın hastalıklar ve şehir ve bölge planlama konularında olmak üzere farklı alanlarla ilgili bir planlama merkezinin de yine TİKA tarafından Cezayir'de kurulacağını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cezayir, Güncel, Haber

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