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TİKA'dan, Cibuti'de su baskınlarından etkilenen okullara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cibuti'de yoğun yağışlar sonucu su baskınlarından etkilenen okulların tahliyesinde kullanılmak üzere Cibuti Milli Eğitim Bakanlığına 5 adet su pompası ve ekipmanları temin edildi.

24.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:32 TİKA'dan, Cibuti'de su baskınlarından etkilenen okullara destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 'de yoğun yağışlar sonucu su baskınlarından etkilenen okulların tahliyesinde kullanılmak üzere Cibuti Milli Eğitim Bakanlığına 5 adet su pompası ve ekipmanları temin edildi.

Doğu Afrika'nın Somali ve Cibuti kıyılarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle, Cibuti nezdinde şiddetli yağışlara bağlı olarak Başkent yerleşkelerinde su baskınları ve maddi zararlar meydana geldi. Özellikle Belediyeler ve Cibuti Afet Dairesince yapılan ilk müdahalelerin, donanım eksikliğinden kaynaklı olarak yeterli ölçüde sağlanamadı ve merkezde bulunan okullarda su tahliyeleri bekliyordu.

TİKA başkent yerleşkelerinde bulunan okulların büyük bir kısmında su tahliyelerinin bir an evvel gerçekleştirilmesi için Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına 5 adet dizel su pompası ve ekipmanları hibe edildi. - ANKARA

Cibuti, Güncel

Kaynak: İHA

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