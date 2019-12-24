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TİKA'dan Cibuti'de su baskınlarından etkilenen okullara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Cibuti'nin başkenti Cibuti'de yoğun yağışlar sonucu yaşanan su baskınlarından etkilenen okulların tahliyesinde kullanılmak üzere su pompası ve ilgili ekipman temin edildi.

24.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:44 TİKA'dan Cibuti'de su baskınlarından etkilenen okullara destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), 'nin başkenti Cibuti'de yoğun yağışlar sonucu yaşanan su baskınlarından etkilenen okulların tahliyesinde kullanılmak üzere su pompası ve ilgili ekipman temin edildi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentteki okulların büyük kısmında su tahliyelerinin yapılması için Cibuti Milli Eğitim Bakanlığına 5 dizel su pompası ve ekipmanı hibe edildi.
Doğu Afrika'nın Somali ve Cibuti kıyılarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle başkentte su baskınları ve bunun sonucunda, büyük maddi hasar meydana gelmişti.

Cibuti, Güncel

Kaynak: AA

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