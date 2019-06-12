TİKA'dan Cibuti'ye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cibuti
Sosyal İşler Bakanlığı (SEAS) ve Tadjourah Valiliği iş birliğinde Doğu Afrika
ülkesi Cibuti'ye 45,25 ton gıda desteği sağlandı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl yaşanan kuraklık ve yoksullukla mücadele iş birliği çerçevesinde Cibuti Cumhuriyeti'nin başkenti Cibuti ile kuraklığın yoğun yaşandığı Tadjourah Vilayeti Lac Assal bölgesinde toplam 45,25 ton gıda malzemesi dağıtıldı.
Proje kapsamında TİKA, Cibuti Sosyal İşler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 500 aileye yönelik 2 bin 500 kişilik gıda temininde bulundu.
Kuraklığın yaşandığı ve tarımsal üretimin yetersiz olduğu ülkenin kuzey bölgeleri başta olmak üzere kırsal bölgelerde yaşayan aileler ile başkent Cibuti'de yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketleri ulaştırıldı.
Hane başına toplam 90,5 kilogram olarak hazırlanan gıda desteği sayesinde ailelerin öncelikli ihtiyaçları karşılandı.
Yardımdan faydalanan Cibutili vatandaşların Türkiye
'ye teşekkürlerini ilettiği belirtildi.
Kaynak: AA
Cibuti
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