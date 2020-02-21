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TİKA'dan Etiyopya eğitim altyapısına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bin 590 öğrencisi bulunan Mekanisa Abadir Okulunun sıhhi alanlarını yenileyerek oyun parkı kurdu.

21.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:57TİKA'dan Etiyopya eğitim altyapısına destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 'nın başkenti Addis Ababa'da bin 590 öğrencisi bulunan Mekanisa Abadir Okulunun sıhhi alanlarını yenileyerek oyun parkı kurdu.

Mekanisa Abadir Derneğinin etrafında toplanan gönüllülerin oluşturduğu bir okul olan Mekanisa Abadir Okulu, anaokulu dahil olmak üzere 12 sınıfa eğitim veriyor. Farklı büyüklük ve mevcutlarda olmak üzere toplam 24 sınıfı olan okulda bin 590 öğrenci eğitim görüyor. Bu okulun mezunları okulu terk etmeyerek gönüllü olarak okul için çalışmaya devam ediyor. Gönüllülerin TİKA'ya yaptığı başvuru ile başlatılan proje kapsamında öncelikli olarak öğrencilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyen sıhhi alanlara müdahale edilerek, okul bahçesinde bulunan ve öğrencilere daha hijyenik şartlarda hizmet sunabilmek amacıyla lavabolar yenilendi. Giriş çıkışlarda ve tuvalete erişimlerinde çamura basmamaları amacıyla yürüme yolu yapılarak öğrencilere okulu sevdirmek ve dolayısıyla derslerdeki başarıyı arttırmak amacıyla okul bahçesinde bir oyun parkı kuruldu. - ANKARA

Etiyopya, Güncel

Kaynak: İHA

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