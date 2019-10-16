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TİKA'dan Filipinler'de yerel halka binek hayvanı desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Filipinler'in dağlık Apayao bölgesinde zorlu ulaşım şartlarında yaşayan yerel halka binek hayvan yardımında bulundu.

16.10.2019 15:34TİKA'dan Filipinler'de yerel halka binek hayvanı desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Filipinler'in dağlık Apayao bölgesinde zorlu ulaşım şartlarında yaşayan yerel halka binek hayvan yardımında bulundu.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Luzon adasındaki Apayao eyaletinin Katablangan ve Nabuangan kasabalarında yaşayan Isnag kabilesi halklarının hayat şartlarını kolaylaştırmak için yardım projesi gerçekleştirildi.
Proje kapsamında kabile üyelerine 30 adet binek hayvan teslim edildi.
Halkın, binek hayvanlarla hem sosyal hayata entegrasyonu sağlanabilecek hem de imal ettikleri ürünleri kolayca pazarlayabilecek.
Kilometrelerce yürüyüş
Halkın yaşadığı yerler, eyalete bağlı 21 belediye arasında en uzak yerleşim yerlerinde bulunuyor ve Filipinler'in en dağlık alanları arasında yer alıyor.
Isnag halkları, Katablangan merkezine 25 kilometrelik patika yolu, Nabuangan merkezine de 4 saatlik yolu yürüyerek ulaşabiliyor.
Ulaşımın vasıtasız yapılması ve dağlık arazinin yürüyerek dahi zor aşılabilmesi, köylerde yaşayanların ürettikleri tarımsal ürünleri ilçe merkezlerine götürüp satmalarını zorlaştırıyor.

Filipinler, Güncel

Kaynak: AA

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