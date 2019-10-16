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TİKA'dan Filipinli yerel halka destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Filipinler'in Apayao dağlık bölgesinde zorlu şartlarda yaşayan yerel halkın ulaşım sorununu hafifletmek ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak için bir proje gerçekleştirdi.

16.10.2019 14:24TİKA'dan Filipinli yerel halka destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Filipinler'in Apayao dağlık bölgesinde zorlu şartlarda yaşayan yerel halkın ulaşım sorununu hafifletmek ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak için bir proje gerçekleştirdi.

Filipinler"in Luzon bölgesi Apayao eyaletinde bölgenin en eski yerleşimcileri olan ve yerel dil kullanan Isnag kabilesinin yaşadığı Katablangan ve Nabuangan kasabaları, ülkenin en dağlık alanları arasında yer alıyor. Bölgede yaşayan Isnag kabilesine bağlı yerel halk, her iki kasabaya da araçla ulaşım imkanları olmadığı için Katablangan'a otoyoldan başlayarak yaklaşık 25 kilometrelik bir patikadan yürüyerek ulaşılabiliyor. Aynı şekilde Nabuangan'ya ise 3-4 saatlik bir yürüyüşle gidilebiliyor. Dağlık arazinin yürüyerek dahi zor aşılabilmesi, köylerde yaşayanların ürettikleri tarımsal ürünleri ilçe merkezlerine götürüp satmalarını zorlaştırıyor. Az sayıda ve görece varlıklı olanlar sahip oldukları atları kullanıyor olsa da bölgede yaşayan Isnaglar'ın büyük bir çoğunluğu en yakın ilçeye ve pazar alanına ürünlerini kendileri taşıyor. Kabile üyeleri ihtiyaç duydukları malzemeleri de yine elleriyle taşıyarak dağlık kısımdaki evlerine ulaştırıyor. TİKA Başkanlığının projesiyle sağlanan 30 binek hayvanla yerel halk ürünlerini pazara daha kolay ulaştırabilecek ve yaşam kaliteleri yükselmiş olacak. - ANKARA

Filipinler, Güncel

Kaynak: İHA

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