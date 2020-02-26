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TİKA'dan Filistin Postane Müdürlüğüne elektrikli bisiklet desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Filistin Postane Müdürlüğüne elektrikli bisiklet desteğinde bulundu.

26.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:10TİKA'dan Filistin Postane Müdürlüğüne elektrikli bisiklet desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Postane Müdürlüğüne elektrikli bisiklet desteğinde bulundu.
Elektrikli bisikletler, Filistin İletişim ve Teknolojik Bilgiler Bakanlığı'nda düzenlenen bir törenle Filistinli yetkililere teslim edildi.
Törene, Filistin İletişim ve Teknolojik Bilgiler Bakanı İshak Sidr, 'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer ve TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya katıldı.
Filistin İletişim ve Teknolojik Bilgiler Bakanı Sidr, törende yaptığı konuşmada, çeşitli alanlarda Filistin'e verdiği destek dolayısıyla ülkesi adına Türkiye'ye teşekkür ettiğini söyledi.
Sidr, bağışlanan elektrikli bisikletlerin Filistin Postane Müdürlüğü için çok önemli olduğunu, çalışmaları hızlandıracağını ve Filistinlilere daha iyi hizmet sunma imkanı sağlayacağını ifade etti.
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Demirer de Türkiye'nin Filistin'e yönelik yardımlarını her alanda sürdürdüğünü dile getirdi.
Demirer, söz konusu elektrikli bisikletlerin, Türkiye'nin Filistin'e yönelik yardımlarının bir parçası olduğunu belirtti.
TİKA Filistin Koordinatörü Çetinkaya da Filistin'e yönelik yardımlarının devam ettiğini ve kesilmeyeceğini aktardı.

Filistin, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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