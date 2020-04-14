TİKA'dan Gagauz Özerk Yeri'ne gıda ve hijyen malzemesi yardımı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'ne 250 adet yardım paketi ulaştırdı.
14.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:50
Gıda ve hijyen malzemesinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımı Kişinev Program Koordinasyon Ofisi tarafından yapıldı.
Gagauz Özerk Yeri'nin Komrat bölgesine 110 paket, Çadır-Lunga bölgesine 90 ve Vulkaneşt bölgesine de 50 paket ulaştırıldı.
Öte yandan, Moldova'nın başkenti Kişinev ve Beltsi kentinde bu hafta 750 yardım paketinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması bekleniyor.
Kaynak: AA