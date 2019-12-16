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TİKA'dan Gazze'deki engellilere destek

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 500 engelliye yardım dağıttı.

16.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:42TİKA'dan Gazze'deki engellilere destek
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 500 engelliye yardım dağıttı.
TİKA, Gazze'deki Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının iş birliğiyle 100 tekerlekli sandalye, 100 engelli tuvaleti, 200 koltuk değneği ve 3 bin battaniyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Yardım kapsamında, özel bakıma muhtaç kişilere çeşitli kişisel temizlik malzemeleri de dağıtıldı.
TİKA ayrıca ameliyat ve yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 8 çeşit ilacı dün Gazze'deki hastanelere dağıtmıştı.
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının verilerine göre Gazze'de 127 bin 962 engelli bulunuyor. Bu rakam, Gazze nüfusunun yüzde 6,8'ine tekabül ediyor.

Türkiye, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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