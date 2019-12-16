Haberler » Güncel » TİKA'dan Gazze'deki engellilere destek - Haber

TİKA'dan Gazze'deki engellilere destek

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 500 engelliye yardım dağıttı.

16.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:11
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 500 engelliye yardım dağıttı.
TİKA, Gazze'deki Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının iş birliğiyle 100 tekerlekli sandalye, 100 engelli tuvaleti, 200 koltuk değneği ve 3 bin battaniyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Yardım kapsamında, özel bakıma muhtaç kişilere çeşitli kişisel temizlik malzemeleri de dağıtıldı.
TİKA ayrıca ameliyat ve yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 8 çeşit ilacı dün Gazze'deki hastanelere dağıtmıştı.
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının verilerine göre Gazze'de 127 bin 962 engelli bulunuyor. Bu rakam, Gazze nüfusunun yüzde 6,8'ine tekabül ediyor.
TİKA'dan Gazze'deki engellilere destek

Türkiye, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:20 Antalya'da "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi - Haber
20:20 Kars'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haber
20:17 Bitlis kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca etkisiz hale getirildi - Haber
20:12 Orta Afrika Cumhuriyeti'nin sürgündeki devrik lideri Bozize ülkesine döndü - Haber
20:06 Saint Antoine Kilisesi'nde 'Angel' sergisi - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haber
18:35 Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! - Haber
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Haber
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
16.12.2019 20:33:19